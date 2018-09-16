Тюнинг для мотоцикла BMW G310 или малокубатурный спортбайк BMW 310RR? 

Несколько дней назад, в рамках мероприятии «BMW Motorrad Days в Японии», был представлен прототип — малокубатурный спортбайк для новичков G310RR, построенный на базе модели G310R, которая собирается на заводе TVS в Индии.
Многие сетевые ресурсы в России и за рубежом поторопились хайпануть, написав о том, что баварцы планируют представить новую модель. И это понятно, уж очень макет походит на старшую модель BMW S1000RR.
Вряд ли G310RR появится в ближайшее время в модельном ряде, как самостоятельная модель. Вероятнее всего, на выставке INTERMOT в Кёльне или на мотосалоне EICMA в Милане будет представлен набор оригинального тюнинга: спортивного обвеса из карбона, клипонов и выхлопа, позволяющего превратить обычный G310R в спортивный G310RR. И скорее всего данный набор будет представлен отнюдь не заводом, а иной частной компанией.
Тем не менее баварский малокубатурный спортбайк, если бы он вышел, в полной мере смог бы составить конкуренцию таким моделям мотоциклов как Honda CBR300R, Yamaha YZF-R3, Kawasaki Ninja 300.