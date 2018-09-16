Больше «Лэнд Крузера»

Исполинский Mercedes-Benz GLS (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») поражает и своими размерами, и мощными формами. Здесь всё большое — и фары, и колёсные арки, и элементы декора.

Крупный моторный отсек с гранёными линями, капот с двумя рёбрами, необъятная радиаторная решётка с сотами и большой звездой. На переднем бампере — внушительные воздухозаборники.

Этот Mercedes-Benz самый большой в некоммерческой линейке производителя, его длина 5130 мм, колёсная база больше 3 метров, масса — 2,5 тонны. Кажется, с таким трудно управиться в городе, но, как выяснилось, это не так.

При виде сзади на GLS основной акцент формируют крупные фонари неправильной формы. Эти фонари довольно устаревшие, сейчас такие уже «не носят».

Интерьер этого внедорожника повторяет салон модели GLE. Передняя панель обтянута кожей, на дверях качественный мягкий пластик, немного глянца, алюминий — всё по стандартам Mercedes.

А вот на центральной консоли здесь использован невзрачный чёрный пластик, да и лёгенькая шайба управления мультимедиа кажется здесь дешёвой, не то что тяжёлая стальная шайба в S-классе.

Невзрачен и блок управления стеклоподъёмниками на передней двери, сплошная чернота.

Зато приятный руль с удобными кнопками, с простроченной кожей, с подогревом.

Обычная аналоговая приборная панель, всё хорошо читается, но этим приборам уже много лет. Да и в целом этому интерьеру пора на покой, что вскоре и произойдёт — новый интерьер GLE/GLS недавно был продемонстрирован на следующем поколении GLE.

Кожаные кресла с электроприводом удобны и радуют боковой поддержкой. Места, конечно, много, и впереди …

… и сзади. Тут можно сидеть втроём, закидывать ногу на ногу, чувствовать себя комфортно в дальних поездках.

Огромный багажник GLS объёмом 680 литров оборудован освещением, крючками, нишами. Дверь, разумеется, с электроприводом.

Багажник можно трансформировать и получить третий ряд сидений — для этого здесь установлен специальный блок кнопок, сиденья раскладываются с помощью электропривода. Детям и некрупным людям на этих сиденьях будет вполне хорошо.

Под капотом этого GLS установлен 3-литровый турбодизель мощностью 249 л.с., который разгоняет тяжёлую машину до сотни за 7,8 секунды. Небольшая задержка на педали газа, потом рывок, взлёт оборотов до 4 тысяч — и внедорожник развивает хорошую самолетную тягу.

Приятно урчание 6 дизельных цилиндров, никаких вибраций — мотор изолирован хорошо. Общая шумоизоляция в целом неплоха, но всё-таки слышно колеса и идёт какой-то фон из задней части кузова.

Вообще, главное впечатление от управления GLS — насколько он юркий и покладистый, невзирая на свои размеры. Точный руль, не досаждающие крены, быстрые перестроения — надо только выбирать режим движения «Спорт» вместо комфортного. Тогда не будет никаких раскачек и никакой излишней мягкости, можно уверенно себя чувствовать на скорости в потоке.

Этот внедорожник оснащен пневпомодвеской, в нижнем положении клиренс составляет 21,6 сантиметра. Конечно, эта подвеска дарит комфортный и мягкий ход, подавляются все грубые толчки на неровностях, но остаются приглушённое чувство профиля дороги, информативность.

В крайнем высоком положении автомобиль поднимается на 30,6 сантиметров над землёй. Можно штурмовать сугробы, грязь, но, конечно, куда-то специально лезть на бездорожье не следует — с такой базой и свесами можно быстро найти себе западню, несмотря на полный привод 4Matic.

Стоит GLS с нашим мотором от 5 590 000 рублей, это без дополнительного оснащения. Ну а в версии с 4,7-литровым бензиновым мотором мощностью 455 л.с. минимальная цена возрастает уже до 8 400 000 рублей.

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