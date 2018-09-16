BMW наращивает продажи на рынке SUV в России

BMW наращивает продажи на рынке SUV в России По данным «Автостат Инфо», в России в августе 2018 года марка BMW продала 1773 автомобиля класса SUV, на 31,2% больше, чем годом ранее (1351 ед.).

В прошлом месяце российские покупатели приобрели 444 автомобиля BMW X5 , на 25,4% меньше, чем годом в августе 2017 года. Этот кроссовер стал лидером продаж линейки SUV баварской марки. Компактный SUV модели BMW X4 в августе этого года вышел на второе место в семействе кроссоверов и внедорожников бренда и продемонстрировал рост на 210,6% до 382 ед. авто (годом ранее — 123 ед.). Третьим стал BMW X3 , объем реализации которого вырос в тот же период на 115,5%, с 148 до 319 ед. Меньший рост показал в тот же месяц внедорожник BMW X6 , продажи которого приросли на 2% и составили 274 ед. (в августе прошлого года — 268 ед.). На 21,5% в прошлом месяце увеличился объем реализации компактного кроссовера BMW X1 , всего было продано 226 таких машин, а годом ранее — 186 ед. Добавим, что в августе продавцы реализовали также 108 ед. компактных кроссоверов новой модели BMW X2.

Из исследования «Автостат Инфо» известно также, что за восемь месяцев на рынке SUV в России BMW продал 11 699 машин. В сравнении с прошлогодним результатом (9519 ед.) продажи немецкой марки в этом сегменте увеличились на 22,6%.