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Бренд BMW продолжает завоевывать рынок SUV в России
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Бренд BMW продолжает завоевывать рынок SUV в России 

Car.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Car.ru
Сегмент SUV на автомобильном рынке России уже довольно долго держится в приоритете и лидерами в этой сфере торговли авто выступают японские, корейские и немецкие модели.
На немцев приходится около 10% внедорожного рынка, что составляет примерно 4,4 млн автомобилей. В частности объемы реализации BMW достигли в минувшем месяце 1,773 тысячи кроссоверов, что на 31% больше, чем прошлогодние показатели.
Если говорить о годовых продажах, с января и доныне компания BMW реализовала на российских торговых площадках 11,699 тысяч авто, что превысило данные по продажам за минувший год на 22,6%.
Наиболее популярным среди наших соотечественников оказался компакт-кросс BMW X5, за ним следует 4 версия кроссовера, которая показала рост продаж на 210,6%.
На третьем месте среди российских продаж кроссов от баварского бренда оказался Х3, спрос на который вырос на 115%.
Основными покупателями кроссоверов BMW стали жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
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