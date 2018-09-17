Бренд BMW продолжает завоевывать рынок SUV в России

Сегмент SUV на автомобильном рынке России уже довольно долго держится в приоритете и лидерами в этой сфере торговли авто выступают японские, корейские и немецкие модели.

На немцев приходится около 10% внедорожного рынка, что составляет примерно 4,4 млн автомобилей. В частности объемы реализации BMW достигли в минувшем месяце 1,773 тысячи кроссоверов, что на 31% больше, чем прошлогодние показатели.

Если говорить о годовых продажах, с января и доныне компания BMW реализовала на российских торговых площадках 11,699 тысяч авто, что превысило данные по продажам за минувший год на 22,6%.

Наиболее популярным среди наших соотечественников оказался компакт-кросс BMW X5 , за ним следует 4 версия кроссовера, которая показала рост продаж на 210,6%.

На третьем месте среди российских продаж кроссов от баварского бренда оказался Х3, спрос на который вырос на 115%.

Основными покупателями кроссоверов BMW стали жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.