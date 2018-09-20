За восемь месяцев россияне потратили на люксовые машины более 37 млрд рублей

За восемь месяцев россияне потратили на люксовые машины более 37 млрд рублей Исследование «Автостат Инфо» показало, что в этом году на машины класса «люкс», купленные в период с января по август включительно, российские покупатели потратили 37,15 млрд рублей. При этом в августе эти затраты составили 4,21 млрд рублей.

Лидером по обороту с продаж в августе в сегменте автомобилей класса luxury стала, как и ранее, модель Mercedes-Benz S-Класса. Всего в прошлом месяце был продан 191 автомобиль этой модели на общую сумму 1,5 млрд рублей. BMW 7-Серии стал вторым по выручке с продаж. В августе россияне купили 94 такие машины на сумму 540 млн рублей. Porsche Panamera заняла третью строчку в списке самых доходных люксовых авто. Российские покупатели в августе приобрели 41 автомобиль модели Porsche Panamera и потратили на них 332,4 млрд рублей. На покупку машин BMW 6-Серии GT — четвертое место в рейтинге — покупатели израсходовали 246 млн рублей и купили 65 таких авто. Пятое место в топ-5 занял Audi A5, выручка от продажи этой модели составила 188,7 млн рублей.

За восемь месяцев текущего года модель Mercedes-Benz S-Класса разошлась на рынке в количестве 1703 ед. и принесла выручку в размере 13,7 млрд рублей. В то же время автомобилей модели BMW 7-Серии было продано в количестве 830 ед. на общую сумму 4,8 млрд рублей. Объем продаж машин Porsche Panamera с января по август включительно составил 349 ед., а выручка от продажи такого количества машин достигла отметки в 2,86 млрд рублей. На автомобили BMW 6-Серии GT (куплено 598 ед.) в те же восемь месяцев потребители израсходовали 2,4 млрд рублей, а на седаны Audi A5 они потратили в тот же период 1,66 млрд рублей (реализовано 597 ед.).