Аналитики составили рейтинг любимых SUV москвичей На столичном авторынке в сегменте SUV по-прежнему лидирует кроссовер Hyundai Creta, — сообщают в «Автостат Инфо». Исследование аналитиков показало, что в августе 2018 года в число самых популярных SUV московского авторынка вошла модель Skoda Kodiaq.
Итак, в августе, согласно нашим подсчетам, покупатели в Москве приобрели 516 кроссоверов Hyundai Creta, что оказалось на 35,4% больше результата продаж за прошлый год — 381 ед. Второе место в рейтинге сегмента SUV на столичном авторынке в августе занял Volkswagen Tiguan, который прибавил в продажах 12,8% и разошелся здесь в количестве 484 ед. (в августе прошлого года — 429 ед.). В «тройку» входит и внедорожник Nissan X-Trail. В прошлом месяце москвичи купили 402 таких автомобиля, тогда как годом ранее — 372 шт. (прирост на 8%).
Мы также выяснили, что в список самых востребованных в Москве в августе 2018 года автомобилей класса SUV вошли: Toyota RAV4 (386 авто, +8,4%), KIA Sportage (377 ед., +77%), а также Skoda Kodiaq (366 авто, +565,5%) и KIA Soul (365 машин, +61%).
Из исследования «Автостат Инфо» ранее стало известно, что в августе 2018 года в столице было продано 18 096 новых легковых автомобилей (+8,7%). Абсолютным лидером продаж на столичном авторынке в прошлом месяце стала модель KIA Rio, объем реализации которой составил 673 ед. Это на 39,4% меньше результата продаж «Рио» за аналогичный месяц 2017 года (967 авто).