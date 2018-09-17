Кроссвена Dongfeng T5 начал покорять китайский авторынок в 11 вариациях

Китайский производитель Dongfeng начал реализацию кроссвена T5. Дилерские центры бренда уже получили новинку, представленную на местном рынке в одиннадцати вариациях.

По своим габаритам Dongfeng T5, рассчитанный на пять пассажирских мест, может сравниться с моделью южнокорейской марки Kia Sportage . Длина авто составляет 4 550 мм, ширина достигла отметки в 1 825 мм, высота равна 1 725 мм, колёсная база — 2720 мм. Стоит отметить, что радиаторная решетка и головная оптика автомобиля очень похожи на переднюю часть немецкого конкурента Volkswagen Touareg новой генерации.

В гамму моторов кроссовера входит два турбодвигателя с рабочим объёмом 1,5 и 1,6 литра, способных генерировать 150 и 204 лошадиных сил соответственно. В паре с первой силовой установкой функционирует механическая коробка передач на шесть ступеней или вариатор CVT. Второй мотор приводит кроссвен в движение при совместной работе с семиступенчатой автоматической КПП с двойным сцеплением. Помимо этих моторов производитель предусмотрел еще и 1,8-литровый турбированный двигатель с шестидиапазонной механической коробкой передач. Модель T5 не имеет полного привода.

Список штатного оснащения нового кроссовера входят: система курсовой устойчивости, ABS, EBD, климат-контроль на две зоны, виртуальная приборная панель с диагональю 12,3 дюйма, электроручник, мультимедийная система с вертикальным тачскрином. Незаменимыми помощниками водителю станут опции адаптивного круиз-контроля, самостоятельного торможения, а также видокамера с возможностью обзора на 360 градусов.

Стоимость первоначальной комплектации Dongfeng T5 на китайском рынке составляет 84 900 юаней, что при переводе на российские деньги равняется 846 тысяч рублей, а максимальная вариация выставлена на продажу за 135 900 юаней или 1 354 тысяч рублей.