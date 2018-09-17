Начались продажи Dongfeng T5 с дизайном в стиле нового VW Touareg

Китайский бренд Dongfeng объявил о появлении в продаже новых кроссоверов Т5, некоторые элементы экстерьера позаимствовавших у внедорожника Volkswagen Touareg

В частности от модели SUV немецкой марки Dongfeng T5 взял радиаторную решетку и головную оптику.

Габариты нового «паркетника» сопоставимы с корейским кроссом Kia Sportage и в длину равны 4,55 м, в ширину — 1,825 м, а в высоту — 1,725 м. При этом колесная база равна 2,72 м.

Под капотом нового китайского кросса установлен 1,5-литровый агрегат силой в 150 «лошадей» и 1,6 литра генерирующий 204 лошадиных силы.

В качестве трансмиссии предложены 6-скоростная МКПП и вариативная КПП CVT, а также 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

В «начинку» нового Dongfeng T5 попали двухзонный климат-контроль. Приборная панель с 12,3-дюймовым сенсором, медиа-комплекс с планшетом, подобным Tesla , система экстренного торможения, ABS, EBD, курсовая устойчивость и многое другое.

Китайский производитель оценил свою продукцию в 84,9 тысяч юаней, что в переводе на отечественную валюту составляет 846 тысяч рублей за базовую версию.