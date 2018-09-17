Ещё
В КНР стартовали продажи кроссовера Dongfeng T5 с дизайном VW Touareg
Далее:
Читайте также:
Ещё

В КНР стартовали продажи кроссовера Dongfeng T5 с дизайном VW Touareg 

Daily-Motor + ещё 6 1 час назад
Фото: Daily-Motor
На автомобильном рынке Китая официально стартовали продажи нового кроссовера Dongfeng T5. Автомобиль, дизайн которого выполнен с явным использованием стилистических решений решений немецкого Volkswagen Touareg, уже добрался до местных дилеров и доступен для покупателей в одиннадцати комплектациях.
Габаритные размеры новинки оказались следующими: длина — 4550 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1725 мм, колесная база — 2720 мм.
Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен цифровой приборной панелью, электронным стояночным тормозом, системами ABS+EBD, а также 2-зонным «климатом», адаптивным круизом и многими другими полезными опциями.
В моторную гамму кроссовера вошли 1,5— и 1,6-литровые бензиновые двигатели с турбонаддувом, выдающий 150 и 204 лошадиные силы мощности. Связку им составляет 6-ступенчатая МКПП, бесступенчатый вариатор, а также 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.
Цена базовой версии нового Dongfeng T5 в «Поднебесной» стартует от 84 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме в 84 тысячи 900 рублей по текущему курсу. За «топовую» версию этой модели просят 135 тысяч 900 юаней или 1 миллион 350 тысяч рублей.
Daily-Motor: последние новости
Обновленный УАЗ «Патриот» с АКПП выйдет в начале 2019 года Конкурент «Креты» Kia Tusker выйдет раньше намеченного В России подорожали все автомобили Toyota
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишникам запретили снимать номера15
Названы лучшие дизельные автомобили 2018 года1
Гаишник запинал байкера до «условки»
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение