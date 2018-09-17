В КНР стартовали продажи кроссовера Dongfeng T5 с дизайном VW Touareg

На автомобильном рынке Китая официально стартовали продажи нового кроссовера Dongfeng T5. Автомобиль, дизайн которого выполнен с явным использованием стилистических решений решений немецкого Volkswagen Touareg , уже добрался до местных дилеров и доступен для покупателей в одиннадцати комплектациях.

Габаритные размеры новинки оказались следующими: длина — 4550 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1725 мм, колесная база — 2720 мм.

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен цифровой приборной панелью, электронным стояночным тормозом, системами ABS+EBD, а также 2-зонным «климатом», адаптивным круизом и многими другими полезными опциями.

В моторную гамму кроссовера вошли 1,5— и 1,6-литровые бензиновые двигатели с турбонаддувом, выдающий 150 и 204 лошадиные силы мощности. Связку им составляет 6-ступенчатая МКПП, бесступенчатый вариатор, а также 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Цена базовой версии нового Dongfeng T5 в «Поднебесной» стартует от 84 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме в 84 тысячи 900 рублей по текущему курсу. За «топовую» версию этой модели просят 135 тысяч 900 юаней или 1 миллион 350 тысяч рублей.