Автолюбителей порадовали изображениями модернизированного седана Genesis G90

Автогигант Hyundai завершает подготовку к официальному показу модернизированного премиального седана Genesis G90. Новая генерация модели уже не раз фигурировала в неофициальных изображениях, добытых фотошпионами. Накануне автолюбители дождались выложенного в Сеть первого рендера новинки.

Глядя на снимки, седан отличается от своего предшественника дизайнерской радиаторной решеткой в новом брендовом стиле, который был презентован на концептуальном Genesis Essentia в начале текущего года на международном салоне в Нью-Йорке. Также переосмысленный автомобиль получил от производителя более узкую головную оптику, иной передний бампер и светодиодные задние фонари, объединенными LED-секцией повторителя стоп-сигнала.

Эксперты отмечают, что размеры автомобиля останутся прежними. Длина стандартной версии седана равна 5 205 мм, ширина составляет 1 915 мм, высота — 61 495 мм, колесная база — 3 160 мм. Удлиненная вариация люксового четырехдверного авто получилась в длину 5 495 мм, а колесная база равна 3 450 мм.

Genesis G90 будет приводиться в движение битурбированным агрегатом V6 с рабочим объемом на 3,3 литра, выжимающим 370 лошадиных сил, а также улучшенными атмосферными двигателями объёмом 3,8 и 5,0 литров, способными генерировать 315 и 425 лошадиных сил. В качестве трансмиссии используется современная роботизированная коробка передач на десять ступеней. Новинка получила как полный, так и задний привод.

Официальный дебют версии Genesis G90 нового поколения состоится до конца этого года. Отметим также, что в нашей стране нынешняя вариация модели в базовой комплектации реализуется от 4 775 тысяч рублей, а стоимость растянутой модификации стартует от 6 275 000 рублей.