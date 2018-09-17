Опубликованы первые фото обновленного седана Genesis G90 2019

Компания Hyundai готовит к официальной презентации обновленную версию премиального седана под маркой Genesis под названием G90. На днях в Сети появились очередные шпионские фото новинки, заснятой во время дорожных тестов.

Сквозь камуфляжную пленку можно заметить, что роскошная 4-дверка получит зауженную головную оптику, модифицированный передний бампер, а также светодиодные задние фонари, объединяющиеся специальной LED-секцией.

Моторная гамма нового Genesis G90 2019 будет включать в себя модернизированные 3,5— и 5-литровые «атмосферники» с отдачей в 315 и 425 лошадиные силы. Также для покупателей этой модели предложат 3,3-литровый битурбированный агрегат, доступный исключительно для «топовых» версий седана. Связку всей линейки двигателей составит безальтернативный 10-диапазонный «автомат».

Официальная презентация нового седана Genesis G90 2019 состоится до конца нынешнего года.