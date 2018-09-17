Ещё
Опубликованы первые фото обновленного седана Genesis G90 2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликованы первые фото обновленного седана Genesis G90 2019 

Daily-Motor + ещё 5 34 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Компания Hyundai готовит к официальной презентации обновленную версию премиального седана под маркой Genesis под названием G90. На днях в Сети появились очередные шпионские фото новинки, заснятой во время дорожных тестов.
Сквозь камуфляжную пленку можно заметить, что роскошная 4-дверка получит зауженную головную оптику, модифицированный передний бампер, а также светодиодные задние фонари, объединяющиеся специальной LED-секцией.
Моторная гамма нового Genesis G90 2019 будет включать в себя модернизированные 3,5— и 5-литровые «атмосферники» с отдачей в 315 и 425 лошадиные силы. Также для покупателей этой модели предложат 3,3-литровый битурбированный агрегат, доступный исключительно для «топовых» версий седана. Связку всей линейки двигателей составит безальтернативный 10-диапазонный «автомат».
Официальная презентация нового седана Genesis G90 2019 состоится до конца нынешнего года.
Daily-Motor: последние новости
Конкурент «Креты» Kia Tusker выйдет раньше намеченного Новое поколение хэтчбека Kia Cerato засняли на фото Обновленный УАЗ «Патриот» с АКПП выйдет в начале 2019 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишникам запретили снимать номера16
Гаишник запинал байкера до «условки»2
Названы лучшие дизельные автомобили 2018 года1
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение