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В Сети появились первые изображения обновленного седана Genesis G90 2019
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В Сети появились первые изображения обновленного седана Genesis G90 2019 

Car.ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: Car.ru
Первый рендер обновленной версии седана Genesis G90 появился в Сети и несмотря на более ранние фото, сделанные папарацци теперь уверенно можно судить о внешнем виде модели 2019 года.
В результате рестайлинга седан обзавелся фирменной радиаторной решеткой, ранее показанной на концепте Genesis Essentia в Нью-Йорке. Помимо этого G90 получил иную головную оптику, обновленный бампер в передней части и LED-фонарями в задней, причем последние объединены светодиодной секцией повторителей «стопов».
Рестайлинговая версия премиального Genesis G90 получит под капот 3,3-литровый битурбо V6 силой в 370 «лошадей», а также 315-сильный мотор объемом 3,8 L и агрегат с отдачей в 425 л.с. объемом 5,0 L. В пару к моторной гамме будет поставлена 10-скоростная АКПП. Седан доступен с полным и задним приводом, а его премьера назначена на конец 2018 года.
Габариты седана останутся прежними и будут равны 5,205*1,915*1495 метров с колесной базой в 3,160 метра, тогда как удлиненная версия достигает в длину 5,495 метра с колесной базой в 3,45 метра.
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