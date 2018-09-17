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Внедорожники Chevrolet резко подорожали
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Внедорожники Chevrolet резко подорожали 

Авторамблер + ещё 4 42 минуты назад
Фото: Авторамблер
Американский автопроизводитель увеличил стоимость Tahoe и Traverse во всех комплектациях, кроме базовой.
Внедорожник Tahoe теперь стоит от 3,5 млн рублей, в то время как две другие версии — LT и Premier, оцениваются в 4,37 млн и 4,87 млн рублей соответственно. Полноразмерный кроссовер Traverse, в свою очередь, можно приобрести за 2,99 млн рублей. В комплектации LT автомобиль теперь стоит от 3,32 млн рублей, а в топовом исполнении Premier — 3,62 млн рублей.
Таким образом, обе модели прибавили в цене 170-171 тыс. рублей.
Как сообщает агентство «Автостат», в последний раз Chevrolet изменил стоимость Tahoe в начале лета — тогда внедорожник подорожал на 50 тыс. рублей. Цены на Traverse были скорректированы впервые с момента выхода модели на российский рынок в апреле 2018 года.
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