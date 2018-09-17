Внедорожники Chevrolet резко подорожали

Американский автопроизводитель увеличил стоимость Tahoe и Traverse во всех комплектациях, кроме базовой.

Внедорожник Tahoe теперь стоит от 3,5 млн рублей, в то время как две другие версии — LT и Premier, оцениваются в 4,37 млн и 4,87 млн рублей соответственно. Полноразмерный кроссовер Traverse, в свою очередь, можно приобрести за 2,99 млн рублей. В комплектации LT автомобиль теперь стоит от 3,32 млн рублей, а в топовом исполнении Premier — 3,62 млн рублей.

Таким образом, обе модели прибавили в цене 170-171 тыс. рублей.