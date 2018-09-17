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«Радикальный» флагман Peugeot, на разработку которого ушло два года: первое фото
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«Радикальный» флагман Peugeot, на разработку которого ушло два года: первое фото 

Карельские вести + ещё 1 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Мировая премьера новинки французской марки может состояться в рамках Парижского автосалона, который откроется в октябре текущего года. Тизер нового концепта Peugeot опубликовал в своем Твиттере глава бренда Жан-Филипп Импарато. «Когда я увидел его вживую, это заставило меня почувствовать себя ребенком… Я не могу дождаться, чтобы показать вам больше», — сопроводил пост топ-менеджер. Также гендиректор Peugeot отметил, что на разработку прототипа ушло два года.
Название новинки пока не раскрывается, дата и место премьеры концепта марки также не объявлены. Между тем еще весной в одном из своих интервью Жан-Филипп Импарато обещал привезти на Парижский автосалон, который откроется для публики в октябре, «что-то выдающееся и радикальное». Вероятно, именно этот концепт и имел в виду глава Peugeot. Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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