Ещё
«Радикальный» концепт-кар Peugeot: первое изображение
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Радикальный» концепт-кар Peugeot: первое изображение 

Motor.ru + ещё 3 43 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Peugeot опубликовала первое изображение «радикального» концепт-кара, появление которого на парижском автосалоне анонсировал глава марки Жан-Филипп Импарато в мае текущего года. Судя по тизеру, это будет современная интерпретация легендарной модели 504 Coupe.
В интервью изданию Autocar Импарато назвал прототип «выдающимся и радикальным», а недавно в своём твиттере уточнил, что работа над машиной велась два года. Предположительно, шоу-кар станет предвестником серийной модели и получит гибридную или электрическую силовую установку.
По предварительной информации, прототип Peugeot могут построить на базе лифтбека 508. У машины нового поколения уже есть общая с Peugeot 504 и 504 Coupe особенность — размещенная на капоте эмблема с указанием модели.
Шоу-кар станет частью программы по электрификации модельного ряда Peugeot. С 2019 года каждая модель будет предложена с бензиновым, дизельным и гибридным/электрическим агрегатом. Выбор электрифицированной силовой установки будет зависеть от размера машины. Так, кроссовер 3008 или седан 508 станут подключаемыми гибридами, а ситикар 208 следующего поколения предложат с чисто электрической силовой установкой.
Motor.ru: последние новости
Четыре поколения BMW M3 сравнили в дрэг-гонке Портсигар в руле Subaru улучшила спорткупе BRZ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишникам запретили снимать номера
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Названы лучшие дизельные автомобили 2018 года1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение