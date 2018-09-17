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Компания Airstream разработала новый автодом на базе Sprinter
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Компания Airstream разработала новый автодом на базе Sprinter 

VanLife 2 часа назад
Фото: VanLife
Американская компания Airstream представила свою новую разработку — роскошный дом на колёсах на базе Mercedes-Benz Sprinter. Кемпер под замысловатым названием «Interstate Nineteen» получился довольно компактным — после переделки его габаритная длина не изменилась и по-прежнему составляет 5.79 м (19 футов).
Как говорят в компании Airstream, новый автодом получил порядка 50 современных функций и усовершенствований. В их числе: солнцезащитный тент, регулируемое светодиодное освещение, централизованное управление, алюминиевая отделка и потолок, большая ванная комната, телевизор, полноценный кухонный блок и многое другое.
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От Mercedes-Benz кемперу досталось множество систем безопасности: автоматическое торможение, помощь при движении по полосе, камеры бокового и заднего вида, контроль стабильности, адаптирующийся к нагрузке, и др. Под капотом установлен дизельный двигатель V6 объёмом 3.0 литра. Топливный расход составляет 13 л на 100 км. Новый «Interstate Nineteen» уже доступен для заказа, правда, о его цене в компании не сообщают.
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