Звездой нового «Форсажа» вполне мог стать Ford F-250 с уникальным тюнингом от EVS Motors

Ford F-Series — это серия пикапов, производимых Ford Motor Company уже более шестидесяти лет.

Со времени создания компании в 1948 году FMC продала уже более 23 миллионов пикапов в Америке и более 6 миллионов по всему миру. Но владельцу этого пикапа, по-видимому, показалось мало, поэтому хозяин обратился в тюнинг-ателье EVS Motors, в надежде сделать его более неординарным и мощным.

Автомобиль с шестиступенчатым автоматом, под капотом которого скрывается двигатель, мощностью 440 л.с. позволяет автомобилю развивать скорость от 0 до 100 за 15 секунд. В салоне авто произведена обделка настоящим деревом, что является огромным плюсом в дальних поездках.

Принявшись за работу, тюнинг-мастерская окрасила кузов черной матовой краской. После чего, на пикап установили передний бампер и решетку радиатора, а также накладку на лобовое стекло, называющуюся Vicowl. Над накладкой установили фонари, а на крыльях — расширители арок колес, что делает пикап брутальным и невероятно свирепым.

Компания Forgiato, разрабатывающая и строящая роскошные колеса для служебных автомобилей произвела специальные колесные диски размером 12x25, надев внедорожную резину, способствующую крайне легкому передвижению по пересеченной местности. Выхлопная система заменена на кастомную, что смотрится невероятно притягательным и эстетичным, под стать EVS Motors.