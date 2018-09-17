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Недели диких предложений на Toyota Land Cruiser 200
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Недели диких предложений на Toyota Land Cruiser 200 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Достигнув вершин роскоши, легендарный внедорожник остался верен своим традициям. Колоссальный арсенал внедорожных технологий и классическая рамная конструкция кузова наделяют Toyota Land Cruiser 200 по-настоящему безграничными возможностями и несгибаемым характером.
Только с 14 по 27 сентября 2018 года недели диких предложений в Тойота Центр Волгоградский! При приобретении* Toyota Land Cruiser 200 предоставляются специальные условия с выгодой 350 000 рублей!*
Рассчитать свою выгоду
Узнайте все подробности специальных предложений, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14  Тойота Центр Волгоградский
Официальный дилер Toyota
Москва, Остаповский проезд вл. 4  www.toyota-volgogradskiy.ru  *C 14 по 27 сентября 2018 года выгода при приобретении Toyota Land Cruiser 200 350 000 рублей.
Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости нового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) в размере 350 000 рублей. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено.
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