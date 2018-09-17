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Автоателье Velocity Restorations отреставрировало внедорожник Ford Bronco
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Автоателье Velocity Restorations отреставрировало внедорожник Ford Bronco 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Американское автоателье Velocity Restorations произвело полную реставрацию знаменитой модели Bronco марки Ford.
Экземпляр был выпущен в 1973-м году, и для возвращения машине былого величия мастерам пришлось вложить 1500 часов на протяжении 9 месяцев в свой проект.
С обычными автомобилями автоателье укладывается максимум в три месяца. Двигателем Форда теперь является пятилитровый монстр с 32 клапанами и 8 цилиндрами. Сами специалисты из Velocity Restorations говорят, что они занимаются «рестомодификациями» — не только вдыхают в машину жизнь, но и приспосабливают ее к современным реалиям.
Поэтому коробкой передач внедорожника стала четырехступенчатая автоматическая трансмиссия 4R70W.
Ателье удалось не только сохранить стиль ранних семидесятых, установив руль на три спицы и винтажные кожаные кресла, но и осовременить машину тормозами от Wilwood, мостами Dana, жидкокристаллическим освещением и головным устройством с Bluetooth.
Правда, стоит теперь машина 15 миллионов рублей, почти как Ламборджини Урус.
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