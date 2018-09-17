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Самые необычные автомобили с двумя двигателями
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Самые необычные автомобили с двумя двигателями 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В большинстве случаев, когда нужно увеличить количество лошадиных сил в начинке автомобиля, автолюбители выбирают турбинирование, азот или модификации блока цилиндров.
Многие доходят до изменения поршней, облегчения конструкции или изменения впрыскивателей и топливных насосов. Но есть самый сложный и самый мощный вариант: установка второго мотора.
Citroen 2CV 4x4 Sahara Из тиража автомобиля почти в 700 экземпляров осталось всего лишь тридцать. Машина использовалась нефтяниками и военными во французских колониях. Два двигателя, совершенно схожих по конструкции, расположили спереди и сзади. Один на 12, а другой на 16 лошадиных сил. Следует заметить, что у каждого мотора был свой бензобак, стартеры и отдельный ключ для включения.
Alfa Romeo 16C Bimotore Машина, которая способна по мощности и скорости уделать многие современные в пух и прах: автомобиль выиграл Гран-При 1935 года с огромным отрывом. Экспериментальный болид имеет два двигателя, управляющихся одной трансмиссией. Дуэт восьмицилиндровых двигателей на 3.2 литра каждый суммарно выдавал 540 лошадиных сил и однажды разогнался до 364 километров в час.
Jeep Hurricane Концептуальный автомобиль, который был представлен на автошоу в Детройте, в 2005 году, имел сразу несколько инновационных систем: во-первых, оба его 5.7-литровых двигателя регулировались чуткой системой контроля цилиндров, которая позволяла ехать отдельно на 4, 8, 12 и 16 цилиндрах; во-вторых, шасси с режимом полного управления, из-за которого внедорожник мог разворачиваться, не съезжая с места. Суммарно его двигатели могли выдать до 670 лошадей, а сто километров на спидометре этот автомобиль набирал за 6 секунд.
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