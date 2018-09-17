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Новое поколение хэтчбека Kia Cerato засняли на фото
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Новое поколение хэтчбека Kia Cerato засняли на фото 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Уже в октябре компания Kia выведет в продажу новое поколение своей 5-дверки Cerato. Главным рынком для этой модели станет родная Корея. В России ждать появления этой модели не стоит, поскольку сейчас у нас продают седан Cerato, а хэтчбек заменяет модель Ceed. К слову, оба этих автомобиля недавно получили обновления.
В интернете появились первые «живые» фото 5-дверного «Церато», предназначенного для домашнего рынка. Автомобиль был запечатлен совершенно без камуфляжа во время обкатки по дорогам общего пользования.
По предварительным данным, 5-дверный Cerato получит такую же колесную базу, что и седан (2700 мм). Остальные габариты автомобиля пока держатся в секрете. Тем не менее, от 4-дверки хэтчбек «Церато» будет отличаться тем, что получит сзади «многорычажку» вместо «балки».
Для корейского рынка новинка анонсирована в спортивной версии GT, которая выделяется наличием красных акцентов на решетки радиатора, 18-дюймовых колесных дисков и раздвоенных патрубков выхлопа.
Приводить в движение автомобиль будет 1,6-литровый бензиновый турбированный мотор T-GDI с отдачей в 204 лошадиные силы, связку которому составит 7-диапазонный «робот».
Цены на хэтчбек Kia Cerato для Южной Кореи пока не объявлены.
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