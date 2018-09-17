Престижный «француз» DS 3 Crossback представлен с бензиновым, дизельным и электрическим моторами

Вслед за «сбежавшими» в Сеть полностью разоблачающими фото, французский бренд DS решился представить миру свою новую модель — компактный городской кроссовер DS 3 Crossback.

Автомобиль совершенно точно не потеряется в потоке благодаря своему эксклюзивному внешнему виду с выступающей мощной решеткой радиатора и матричными светодиодными фарами, от которых вниз по бамперу словно струятся дневные ходовые огни. Французы не были бы французами, если бы не наделили свое детище хотя бы одним противоречивым элементом дизайна, которым в данном случае выступил волнообразный «наплыв» обшивки двери на среднюю стойку.

Еще одной изюминкой модели стали убирающиеся в плоскость дверей ручки, которые выпрыгивают когда машину открывают и прячутся при закрывании (как у Range Rover Velar). Поскольку автомобиль принадлежит к классу SUV, то его создатели не отказались от обычных для подобных авто «фишек» и наделили DS 3 Crossback защитным пластиковым обвесом на колесных арках и бамперах. Для удобства пассажиров заднего ряда, создатели сделали линию крыши довольно прямой, чтобы всем хватило места и простора над головой.

Глаз водителя порадует цифровая приборная панель, над которой расположился проекционный экранчик, а в верхней части центральной консоли доминирует широченный 10.3-дюймовый дисплей мультимедиа-информационной системы. Руль имеет по-спортивному срезанную нижнюю часть, а в оформлении салона преобладают ромбовидные орнаменты. За развлечение пассажиров в поездке отвечает музыкальная система Focal с 12 динамиками.

Багажник DS 3 Crossback способен вместить в себя 352 литра полезного груза. Компания утверждает, что особое внимание инженеров было обращено на снижение шумов и вибраций, для чего было использовано специальное акустическое лобовое стекло, утолщенное боковое остекление и более толстый металл на дверях. Не забыли в DS Automobiles и о страсти покупателей люксовых небольших авто к персонализации — кроссовер будут продавать в 10 цветах кузова, крыша может быть в одном из трех цветов на выбор, плюс 10 вариантов колесных дисков.

Кроме того, покупателям предложат на выбор один из интересных вариантов детализации экстерьера и интерьера с истинно-французскими названиями DS Montmartre, DS Bastille, DS Performance Line, DS Rivoli и DS Opera.

Под капот DS 3 Crossback ставятся бензиновые, дизельные и электрические моторы. Естественно, последний вариант является самым интересным. Версия E-Tense оснащена электродвигателем мощностью 134 л.с. с крутящим моментом 260 Нм, который способен разогнать авто до «сотни» за 8.7 секунд. Мотор питается от литиево-ионной батареи на 50 кВтч, которая обеспечит запас хода более 300 км. Время полного заряда от станции мощностью 11 кВт составляет 5 часов, а вот 80% заряда можно восстановить всего за 30 минут.

Бензиновые двигатели PureTech имеют мощность 98, 128 и 152 л.с., а дизельные — 98 и 128 л.с.

Что касается современных технологий, то создатели «начинили» DS 3 Crossback такими системами как DS Drive Assyst (радар и камера обеспечивают функции адаптивного круиз-контроля и помогают держать центр полосы), автоматическое экстренное торможение, автоматическая парковка и управление некоторыми функциями машины с экрана смартфона через специальное приложение.

Премьера DS 3 Crossback «во плоти» состоится в начале октября на Парижском автосалоне 2018.