Ещё
Mercedes-AMG представил тизер заряженного «малыша» А35
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-AMG представил тизер заряженного «малыша» А35 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Буквально несколько дней назад немецкий автогигант презентовал новое поколение кроссовера GLE, и теперь начал готовить нас к новой премьере — спортивного хэтчбека AMG A-Class A35, который должен стать бюджетной альтернативой более дорого A45.
Как и следовало ожидать от AMG, модель А35 оснащена знакомой решеткой радиатора с двумя лезвиями. Кроме того, очевидно, что автомобиль будет оснащен двумя спортивного вида патрубками выхлопной системы. Также стоит отметить мощного вида воздухозаборники и яркое заднее антикрыло.
Как и все топ-версии A-Class, А35 должен быть доступен с полным приводом, однако в отличие от 2-литрового 381-сильного А45, турбо двигатель А35 будет приглушен до 300 лошадиных сил. Вероятно, работать он должен с 7-ступенчатым автоматом с двойным сцеплением.
Также у модели, дебют которой может состояться уже в ближайшие дни, ожидается более жесткая спортивная подвеска, спортивные амортизаторы и более мощные тормоза.
LiveCars.Ru: последние новости
Российский авторынок в августе вышел на третье место в Европе KIA назвала цены и комплектации нового поколения Cerato Volkswagen выпустит «финальную версию» Beetle
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишникам запретили снимать номера15
Названы лучшие дизельные автомобили 2018 года1
Гаишник запинал байкера до «условки»2
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение