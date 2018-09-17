Mercedes-AMG представил тизер заряженного «малыша» А35

Буквально несколько дней назад немецкий автогигант презентовал новое поколение кроссовера GLE, и теперь начал готовить нас к новой премьере — спортивного хэтчбека AMG A-Class A35, который должен стать бюджетной альтернативой более дорого A45.

Как и следовало ожидать от AMG, модель А35 оснащена знакомой решеткой радиатора с двумя лезвиями. Кроме того, очевидно, что автомобиль будет оснащен двумя спортивного вида патрубками выхлопной системы. Также стоит отметить мощного вида воздухозаборники и яркое заднее антикрыло.

Как и все топ-версии A-Class, А35 должен быть доступен с полным приводом, однако в отличие от 2-литрового 381-сильного А45, турбо двигатель А35 будет приглушен до 300 лошадиных сил. Вероятно, работать он должен с 7-ступенчатым автоматом с двойным сцеплением.

Также у модели, дебют которой может состояться уже в ближайшие дни, ожидается более жесткая спортивная подвеска, спортивные амортизаторы и более мощные тормоза.