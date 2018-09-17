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На долю минивэнов пришлось более трех процентов от августовских продаж на авторынке РФ
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На долю минивэнов пришлось более трех процентов от августовских продаж на авторынке РФ 

«Автостат Инфо» + ещё 1 1 час назад
На долю минивэнов пришлось более трех процентов от августовских продаж на авторынке РФ  Рыночная доля минивэнов в объеме всех автомобильных продаж в РФ составила в августе 2018 года 3,02%, о чем сообщают в «Автостат Инфо». В отчетный месяц было продано 4152 автомобиля этого сегмента, на 43% больше, чем годом ранее (2902 ед.).
Расстановка сил на рынке минивэнов в августе существенно не изменила. Как мы ранее сообщали, основные продажи в этом сегменте приходятся на модель LADA Largus. В августе 2918 года в России было продано 4025 новых «Ларгусов», на 46% больше, чем в августе 2017-го (2756 ед.). Продажи минивэнов Toyota Alphard в прошлом месяце выросли к аналогичному периоду прошлого года с 5 до 30 ед. соответственно (+500%). Объем продаж модели Peugeot 5008 составил 30 ед., минивэнов модели Mercedes-Benz B-Класса было продано 13 шт. (-41%), а модели Citroen C4 Picasso — 12 шт. (+33%).
За восемь месяцев, прошедших с начала этого года, российские покупатели приобрели 30 621 автомобиль сегмента минивэнов, уточняют в «Автостат Инфо». Продажи таких машин выросли на 52,2% с прошлогоднего периода, когда было реализовано 31 559 минивэнов. За январь-август этого года объем реализации LADA Largus вырос на 55% и составил 29 630 ед. Продажи минивэнов Toyota Alphard увеличились на 43% до 237 ед., а продажи Peugeot 5008 составили 170 ед. За восемь месяцев текущего года в стране было реализовано также 128 минивэнов Citroen C4 Picasso (+276,5%), 99 минивэнов BMW 2-Серии Active Tourer (годом ранее — 1 авто), а также 87 ед. Mercedes-Benz B-Класса (-41%) и 81 ед. Citroen C3 Picasso (-61,6%).
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