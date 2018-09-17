На долю минивэнов пришлось более трех процентов от августовских продаж на авторынке РФ

На долю минивэнов пришлось более трех процентов от августовских продаж на авторынке РФ Рыночная доля минивэнов в объеме всех автомобильных продаж в РФ составила в августе 2018 года 3,02%, о чем сообщают в «Автостат Инфо». В отчетный месяц было продано 4152 автомобиля этого сегмента, на 43% больше, чем годом ранее (2902 ед.).