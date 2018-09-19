Оборот ритейла в РФ в августе ускорил рост до 2,8%

МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-августе 2018 года увеличился на 2,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20,003 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата

В августе показатель вырос на 2,8% в годовом выражении — до 2,748 триллиона рублей. В месячном исчислении оборот ритейла в РФ в августе ускорил рост до 3,6% с 3,3% в июле.

При этом статистическое ведомство уточнило оценку динамики оборота розничной торговли в апреле-июле. По новой оценке, рост показателя в апреле в годовом выражении составил 2,9% (предыдущая оценка — 2,7%), в мае — 2,6% (ранее — 2,4%), в июне — 3,3% (ранее — 3%), в июле — 2,7% (ранее — 2,5%). «Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее представленной информации», — поясняет Росстат.

В августе оборот розничной торговли на 94% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 6%. В августе прошлого года эти доли составляли 93,3% и 6,7% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в августе удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 46,5%, доля непродовольственных товаров — 53,5% (в августе прошлого года — 47,8% и 52,2% соответственно).