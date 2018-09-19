Подмосковье в январе-августе лидирует по продажам подержанных машин в РФ

МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Московская область в январе-августе 2018 года стала крупнейшим вторичным рынком по продаже легковых машин в РФ с показателем в 204,7 тысячи, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

"Больше всего автомобилей с пробегом среди российских регионов продается в Московской области. Так, за восемь месяцев текущего года здесь было реализовано 204,7 тысячи подержанных легковых машин (-0,5% по сравнению с январем-августом 2017 года)", — говорится в сообщении.

В Москве за период перепродано 189,6 тысячи автомобилей, что на 2,5% меньше, чем год назад. На третьем месте находится Краснодарский край с результатом 169,5 тысячи единиц (плюс 1,4%). Продажи автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге достигли 124,4 тысячи единиц (+0,5%). Замыкает пятерку лидеров Свердловская область — 107,6 тысячи машин (+6%).

При этом, по данным агентства, за отчетный период объем рынка подержанных легковых автомобилей в РФ составил 3,5 миллиона единиц, показав рост на 2,2% в годовом выражении.