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Подмосковье в январе-августе лидирует по продажам подержанных машин в РФ
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Подмосковье в январе-августе лидирует по продажам подержанных машин в РФ 

Прайм + ещё 9 27 минут назад
Фото: Автоновости дня
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Московская область в январе-августе 2018 года стала крупнейшим вторичным рынком по продаже легковых машин в РФ с показателем в 204,7 тысячи, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
"Больше всего автомобилей с пробегом среди российских регионов продается в Московской области. Так, за восемь месяцев текущего года здесь было реализовано 204,7 тысячи подержанных легковых машин (-0,5% по сравнению с январем-августом 2017 года)", — говорится в сообщении.
В Москве за период перепродано 189,6 тысячи автомобилей, что на 2,5% меньше, чем год назад. На третьем месте находится Краснодарский край с результатом 169,5 тысячи единиц (плюс 1,4%). Продажи автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге достигли 124,4 тысячи единиц (+0,5%). Замыкает пятерку лидеров Свердловская область — 107,6 тысячи машин (+6%).
При этом, по данным агентства, за отчетный период объем рынка подержанных легковых автомобилей в РФ составил 3,5 миллиона единиц, показав рост на 2,2% в годовом выражении.
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