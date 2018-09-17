Выпуск легковых машин в январе-августе в РФ вырос на 17%

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Выпуск легковых автомобилей в России в январе-августе 2018 года вырос на 17,1% в годовом выражении, до 997 тысяч машин, говорится в сообщении Росстата

При этом в августе выпуск легковых машин вырос на 11,9% к августу прошлого года и на 16,3% к июлю этого года. Абсолютных показателей в статистике Росстата не приводится.

Выпуск автобусов за восемь месяцев вырос на 0,6%, до 15,7 тысяч единиц. В августе же было отмечено снижение производства на 6,1% к августу прошлого года и рост на 39,8% — к предыдущему месяцу.

Выпуск грузовых автомобилей в январе-августе составил 95,7 тысяч единиц, что на 4,4% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Рост производства в августе составил 4,1% в годовом выражении и 20,4% к июлю 2018 года, сообщает Росстат.