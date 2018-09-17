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Забытые отечественные модели лимузинов для чиновников
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Забытые отечественные модели лимузинов для чиновников 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В 90-х было решено устроить так, чтобы чиновники ездили на плодах отечественного автопрома.
Поэтому были созданы модели, предназначенные специально для слуг электората.
ГАЗ-3102 Волга Руководству ГАЗа было легко начать выпуск автомобилей представительского класса: страну уже тогда покрывала сеть тюнинговых автосервисов, способных работать с их машинами, да и сами чиновники на Волгах ездили еще при СССР. Поэтому модели достался невероятно комфортный салон, отделанный деревом и натуральной кожей. Под капотом у нее засел восьмицилиндровый двигатель на 3.9 литров и 190 лошадиных сил. Мотор был поставлен с Land Rover девяностых годов выпуска. Все вышеописанное — только вершина айсберга: в 1997 году стоимость машины составляла 40 тысяч долларов.
Москвич-2141 Модифицированную версию Москвича назвали Юрием Долгоруким. И машина по своим временам отвечала своему величественному названию: даже удлиннив кузов на 20 сантиметров, автослесари смогли увеличить прочность конструкции за счет усиления днища. Салон был значительно расширен и отделан кожаными вставками, а под капот угодил 2-х литровый мотор от Renault на 116 лошадей.
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