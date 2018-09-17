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Лимузин-автобус Mauck MSV1120
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Лимузин-автобус Mauck MSV1120 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Custom Coach Corporation собрали 100 лимузинов-автобусов люкс-класса вручную.
Такая крупная партия предназначена для компании Mauck Special Vehicles, которая ведет свой бизнес в США, Огайо.
База из высокопрочной стали с повышенным содержанием углерода оснащена подвеской на пневматике, надежными дисковыми тормозами и имеет длину в 3,65 метров. Многие детали лимузина были взяты из грузовиков General Motors.
В автобус не попали детали от тяжелых моделей грузовиков, так как это бы крайне негативно сказалось бы на стоимости всей партии. Оптика является удачным смешением Джипа Чероки, Форда Aeromax и Dodge Viper.
Одними из главных особенностей машины являются роскошный отделанный кожей салон и двери, открывающиеся вертикально. В стекловолоконном кузове расположены диван, плазменный телевизор, мощная стереосистема и бар.
В движение автомобиль приводится благодаря 7,6-литровому восьмицилиндровому мотору, снятому с Шевроле Vortec и перешедшему под управление четырехступенчатой автоматики.
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