Физподготовка: чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?

В этом году хэтчбек " Лада XRAY" вслед за "Вестой" получил "кроссовый" вариант. Кажется, что автомобиль лишь приподняли и облепили обвесом, но на деле всё не так просто. Итак, смотрим на изменения "Кросса" по сравнению с обычной моделью и выясняем, чем это "грозит" семейству XRAY и всей вазовской гамме.

Внешний вид

Начнём с самого очевидного. Машина действительно обзавелась пластиковым некрашеным обвесом по периметру кузова и "допрыгнула" до клиренса в 215 мм против изначальных 195 мм, опираясь на колёса увеличенной размерности (215/50 R17). Геометрия кузова осталась неизменной, но габаритные размеры за счёт новых бамперов немного изменились. Колёсная база осталась прежней, но колея стала шире. На крыше — серебристые рейлинги, а антенна обрела аккуратный вид "акульего плавника".

Салон

Декор в виде оранжевых вставок на передней панели, обивках дверей и сидений хорош, но уже встречался на "гражданских" "Иксреях". А вот дальше уже гораздо интереснее.

Кнопки обогрева сидений наконец-то перенесли с боковины подушки кресла, где их можно было найти только на ощупь, на удобное место — на центральную консоль, под блок управления климатом. А ещё у обогрева появилась трёхступенчатая регулировка интенсивности. Там же, на центральной консоли, нашлось место для отдельной кнопки обогрева лобового стекла и "гвоздя программы" — шайбы управления системой Lada Ride Select, о работе которой чуть позже.

Сами сиденья новые. Передние с изменённым профилем, более развитой боковой поддержкой и подправленным каркасом, который предоставляет больше места для ступней задних пассажиров. Кроме того, для них же выкроили и дополнительное место в коленях, отодвинув нижнюю кромку спинки и подушку заднего сиденья на 25 мм в сторону багажника и сделав посадку более вертикальной.

Расширились возможности трансформации салона: в дополнение к сложенному заднему сиденью теперь можно "уронить" и переднее пассажирское, получив очень длинную площадку. На удобство посадки водителя работает регулировка руля по вылету — уникальная для машин платформы В0 опция. А его же подогрев впервые появляется на автомобилях марки Lada. Между передними сиденьями появился подлокотник с боксом, на задней части которого разместили кнопки управления подогревом заднего дивана, гнездо USB для зарядки электроники и розетку на 12 вольт.

Пожалуй, единственное, что во внутреннем убранстве осталось нетронутым — это багажник, соответствующий "люксовым" версиям исходной модели, с двойным полом и отсеками по бокам.

Техническая "начинка"

Поимо основательно перекроенного и дополненного убранства салона есть интересности и в части "железа". Как вам, например, задние дисковые тормоза в рамках платформы В0? Ими не может похвастаться даже модный кроссовер Renault Kaptur . Хэтчбек XRAY Cross стал первой такой машиной на российском рынке, а в мировом масштабе — второй после бразильского "горячего хэтчбека" Sandero RS! А нижние рычаги передней подвески L-образной формы по образцу "Весты" вместо характерных для исходной архитектуры А-образных? Наконец, место электрогидравлического усилителя руля занял электрический.

Похоже, АвтоВАЗ всерьёз нацелился к знаменитой "непробиваемости" платформы прикрутить интересное поведение на дороге, и, весьма вероятно, это получится. Ну а честь названия "Кросс" защищает уже упомянутая система Lada Ride Select, которой также раньше на автомобилях автогиганта не было.

У системы предусмотрено пять режимов. Базовый — ESC ON — активируется при запуске двигателя и предлагает, как и раньше, универсальные настройки контроллера двигателя и электронных помощников.

Режим "Sport" в соответствии с названием увеличивает чувствительность педали акселератора и "распускает" противобуксовочную систему и систему стабилизации, давая больше свободы в действиях. Режим не имеет ограничений по скорости и действует либо до отключения водителем, либо до перезапуска двигателя.

В режиме "снег, грязь" колёсам дозволено больше буксовать, у электронной имитации блокировки дифференциала повышается чувствительность, а антиблокировочная система допускает большую, чем обычно, блокировку колёс для улучшения торможения на грунте и в снегу.

Для режима "песок" характерно дальнейшее повышение чувствительности электронной имитации блокировки и свой алгоритм работы АБС.

Также есть режим "ESC Off", в котором бездействует система стабилизации, и остаётся активной только АБС. Три последних режима имеют ограничение по скорости и отключаются при превышении отметки 54 км/ч.

Ну и на закуску опция, которая ранее уже была анонсирована на "спортивной" модификации "Весты" — подсветка поворотов: при вращении руля вправо или влево включается соответствующая противотуманная фара.

И что дальше?

Большинство новшеств, конечно, останется эксклюзивом для этого автомобиля, но "XRAY Кросс" не останется полностью "вещью в себе". Заднее сиденье, например, будет таким у всех "Иксреев". Его подогрев и центральный подлокотник так и просятся на топовые комплектации исходной модели, а подогрев руля ещё и на "Весту". Жаль, что от неё никак не получается перенять набор кнопок управления аудиосистемой, и до сих пор для переключения между песнями нужно отвлекаться от дороги и искать кнопку на сенсорном дисплее.

Изменения в ходовой части, похоже, тоже не пропадут даром. Ведь все мы помним, что будущему полноприводному кроссоверу "Лада" достанется платформа альянса Renault-Nissan, и опыт по основательному перекраиванию "тележки" там бы очень пригодился для прививания интересного характера. Да и рулевая колонка с регулировкой по вылету лишней не будет.

XRAY Cross — это тот случай, когда конструкторы не остановились на формуле "приподнять и облепить обвесом", внеся гораздо больше изменений, чем ожидалось. В продажу автомобиль поступит в четвёртом квартале 2018 года с двигателем объёмом 1,8 литра (122 л. с.) и пятиступенчатой механической коробкой передач. Более точных сроков, как и цен, пока не называют. Пожалуй, не понравится "Кросс" только владельцам обычных хэтчбеков, ведь им-то в своё время многих "плюшек" не досталось…