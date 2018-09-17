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Mercedes-AMG A35 до дебюта рассекретили на 50%
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Mercedes-AMG A35 до дебюта рассекретили на 50% 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Немецкий автогигант Mercedes полным ходом ведет подготовку к показу самого бюджетного представителя в версии AMG. Хетчбэк А35 вновь засветился на видеороликах, благодаря чему автолюбители получили возможно разглядеть большее число деталей и дизайнерских решений.
Mercedes-AMG A35 с агрегатом на 300 лошадиных сил покажут уже на этой неделе, а публичная презентация запланирована в день открытия международного автосалона в Париже 2 октября.
Пресс-служба баварского концерна получила задание от своего руководства продемонстрировать половину передней и половину задней части новинки. Компактный хетчбэк A-Class следующего модельного года приобрел желтый цвет кузова и получил новые дизайнерские стилистические решения.
Судя по обнародованным изображениям, переосмысленный обвес придает новинке более агрессивный и брутальный характер. Задняя часть авто получила иной бампер с черным диффузором. Вероятно, что предусмотрена раздвоенная выхлопная система.
Главными отличительными особенностями прокаченного A-Class будут: спойлер на задней двери, затонированные задние фонари и стекла. Также появятся черные акценты по кузову.
Эксперты считают, что интерьер A35 сильно менять не станут. Здесь установят фирменные пассажирские кресла в спортивном стиле, без внимания не останется и оформление рулевого колеса. Представители бренда не упустили возможность обозначить принадлежность хетчбэка к подразделению AMG за счет нанесения логотипов на все возможные поверхности.
«Начинкой» автомобиля станет турбированный агрегат с рабочим объемом на два литра, способный выжимать порядка трехсот «лошадей». Прокаченный хетчбэк приобретет брендовую полноприводную систему и современную автоматизированную коробку передач с двойным сцеплением.
Запланирован и ряд перемен в облике подвески, которую перенастроят под максимальную отзывчивость при рулении, большую устойчивость в поворотах. Это сделано благодаря увеличению жесткости пружин и амортизаторов, а также уменьшению дорожного просвета.
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