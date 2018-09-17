Mercedes-AMG A35 до дебюта рассекретили на 50%

Немецкий автогигант Mercedes полным ходом ведет подготовку к показу самого бюджетного представителя в версии AMG. Хетчбэк А35 вновь засветился на видеороликах, благодаря чему автолюбители получили возможно разглядеть большее число деталей и дизайнерских решений.

Mercedes-AMG A35 с агрегатом на 300 лошадиных сил покажут уже на этой неделе, а публичная презентация запланирована в день открытия международного автосалона в Париже 2 октября.

Пресс-служба баварского концерна получила задание от своего руководства продемонстрировать половину передней и половину задней части новинки. Компактный хетчбэк A-Class следующего модельного года приобрел желтый цвет кузова и получил новые дизайнерские стилистические решения.

Судя по обнародованным изображениям, переосмысленный обвес придает новинке более агрессивный и брутальный характер. Задняя часть авто получила иной бампер с черным диффузором. Вероятно, что предусмотрена раздвоенная выхлопная система.

Главными отличительными особенностями прокаченного A-Class будут: спойлер на задней двери, затонированные задние фонари и стекла. Также появятся черные акценты по кузову.

Эксперты считают, что интерьер A35 сильно менять не станут. Здесь установят фирменные пассажирские кресла в спортивном стиле, без внимания не останется и оформление рулевого колеса. Представители бренда не упустили возможность обозначить принадлежность хетчбэка к подразделению AMG за счет нанесения логотипов на все возможные поверхности.

«Начинкой» автомобиля станет турбированный агрегат с рабочим объемом на два литра, способный выжимать порядка трехсот «лошадей». Прокаченный хетчбэк приобретет брендовую полноприводную систему и современную автоматизированную коробку передач с двойным сцеплением.

Запланирован и ряд перемен в облике подвески, которую перенастроят под максимальную отзывчивость при рулении, большую устойчивость в поворотах. Это сделано благодаря увеличению жесткости пружин и амортизаторов, а также уменьшению дорожного просвета.