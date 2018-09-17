Четыре поколения BMW M3 сравнили в дрэг-гонке

Британский сайт Carwow сравнил в дрэг-гонке спорткары BMW M3 четырех поколений. Среди них: ограниченная версия купе M3 E30 Roberto Ravaglia, M3 E46 CSL, M3 E92 GTS и нынешний M3 F80 CS. Все машины приняли участие в нескольких заездах с места и ходом.

Самый пожилой участник соревнования — M3 E30 Roberto Ravaglia — оснащен 2,3-литровой «четверкой», мощность которой составляет 215 лошадиных сил. С места до ста километров в час купе способно разгоняться за 6,7 секунды. M3 E46 CSL с 360-сильной рядной шестеркой объемом 3,2 литра проделывает то же самое за 4,9 секунды.

Видео: Carwow

Под капотом M3 E92 GTS, которая вышла тиражом всего 138 экземпляров, установлен атмосферный 4.4 V8, выдающий 450 лошадиных сил (440 Нм момента). До первой «сотни» купе разгоняется за 4,4 секунды. Последний участник — M3 F80 CS — укомплектован трехлитровой твин-турбо «шестеркой». Отдача агрегат составляет 460 сил и 600 Нм момента. С места до «сотни» спорткар способен разгонятся за 3,9 секунды.