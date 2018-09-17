Mercedes анонсировал дебют спортивной версии нового A-Class

В Сети появились первые тизеры спорт-хэтча Mercedes-AMG А35, позиционируемый как самый доступный в линейке A-Class и который собираются представить на октябрьском автошоу в Париже.

Вслед за премьерой, доступный спортивный хэтчбек от немецкого автопроизводителя попадет на торговые автоплощадки Европы, при этом стоимость новинки пока не разглашалась.

Внешность хэтча сходна с купеобразным седаном CLS, а от стандартных собратьев «горячий» Mercedes-AMG А35 будут отличать радиаторная решетка, «злые» бамперы, обновленная оптика и диффузор.

В интерьере новинки можно найти спортивные кресла и шильдики с логотипом AMG.

Под капотом хэтчбека от спортивного подразделения Mercedes окажется 2,0-литровый турбомотор силой от 300 «лошадей», который успешно «сотрудничает» с 7-скоростной АКПП с парным сцеплением.