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Mercedes анонсировал дебют спортивной версии нового A-Class
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Mercedes анонсировал дебют спортивной версии нового A-Class 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
В Сети появились первые тизеры спорт-хэтча Mercedes-AMG А35, позиционируемый как самый доступный в линейке A-Class и который собираются представить на октябрьском автошоу в Париже.
Вслед за премьерой, доступный спортивный хэтчбек от немецкого автопроизводителя попадет на торговые автоплощадки Европы, при этом стоимость новинки пока не разглашалась.
Внешность хэтча сходна с купеобразным седаном CLS, а от стандартных собратьев «горячий» Mercedes-AMG А35 будут отличать радиаторная решетка, «злые» бамперы, обновленная оптика и диффузор.
В интерьере новинки можно найти спортивные кресла и шильдики с логотипом AMG.
Под капотом хэтчбека от спортивного подразделения Mercedes окажется 2,0-литровый турбомотор силой от 300 «лошадей», который успешно «сотрудничает» с 7-скоростной АКПП с парным сцеплением.
Напомним, что новая генерация Mercedes-Benz A-Class была показана в феврале 2018 года и новинка оснащалась 1,4-литровым турбомотором и силой в 163 «лошади».
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