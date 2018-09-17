Опубликованы новые фотографии самой доступной модели Mercedes-AMG

Марка Mercedes-AMG опубликовала новые изображения самой младшей модели в своей линейке — «заряженного» хэтчбека A35. На фотографии можно увидеть переднюю и заднюю часть машины, а также элементы аэродинамического обвеса.

Снимки стали частью кампании по подготовке к анонсу новинки: сначала Mercedes-AMG показала как будет выглядеть головная оптика и решетка радиатора. Последняя, в отличие от топовых AMG-версий, получит традиционные две хромированные горизонтальные планки вместо вертикальных в стиле Panamericana.

По предварительной информации, Mercedes-AMG A35 предложат с полным приводом и двухлитровым турбомотором, выдающим около 300 лошадиных сил. Агрегат будет совмещен с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Девятидиапазонный «автомат» для младших моделей не предусмотрен.

Через год в линейке Mercedes-AMG должен появиться топовый вариант A45 и еще более экстремальный A45 S. Отдача двигателя на таких машинах превысит 400 лошадиных сил.