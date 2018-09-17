Ещё
Опубликованы новые фотографии самой доступной модели Mercedes-AMG
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликованы новые фотографии самой доступной модели Mercedes-AMG 

Motor.ru 20 минут назад
Фото: Motor.ru
Марка Mercedes-AMG опубликовала новые изображения самой младшей модели в своей линейке — «заряженного» хэтчбека A35. На фотографии можно увидеть переднюю и заднюю часть машины, а также элементы аэродинамического обвеса.
Снимки стали частью кампании по подготовке к анонсу новинки: сначала Mercedes-AMG показала как будет выглядеть головная оптика и решетка радиатора. Последняя, в отличие от топовых AMG-версий, получит традиционные две хромированные горизонтальные планки вместо вертикальных в стиле Panamericana.
По предварительной информации, Mercedes-AMG A35 предложат с полным приводом и двухлитровым турбомотором, выдающим около 300 лошадиных сил. Агрегат будет совмещен с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Девятидиапазонный «автомат» для младших моделей не предусмотрен.
Через год в линейке Mercedes-AMG должен появиться топовый вариант A45 и еще более экстремальный A45 S. Отдача двигателя на таких машинах превысит 400 лошадиных сил.
На российском рынке Mercedes-Benz A-Class доступен со 163-сильной «турбочетверкой» объемом 1,3 литра и 190-сильным мотором 2.0. Оба агрегата работают в паре с семиступенчатым «роботом». Цены на модель начинаются от 1 760 000 рублей.
Motor.ru: последние новости
Четыре поколения BMW M3 сравнили в дрэг-гонке Портсигар в руле Hyundai показал первое изображение водородного грузовика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишникам запретили снимать номера15
Названы лучшие дизельные автомобили 2018 года1
Гаишник запинал байкера до «условки»2
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение