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Раскрыты подробности про самый доступный Mercedes-AMG
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Раскрыты подробности про самый доступный Mercedes-AMG 

Daily-Motor + ещё 5 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Сегодня стало известно о том, что новинка Mercedes-AMG А35 будет официально показана на предстоящей выставке в Париже. В продажу же машина поступит уже в начале следующего года.
Отметим, что модель будет отличаться от своего предшественника не только внутренне, но и внешне. В глаза сразу бросаются абсолютно новые бампера и колёсные диски. Кроме того, над дверью багажника будет располагаться элегантное антикрыло. Что касается салона автомобиля, то и там будут внесены изменения, в частности, речь идёт о рулевом колесе, креслах спортивного типа, а также о брендовых элементах в дизайне.
Что касается моторной гаммы, то у самого доступного автомобиля в серии будет установлен двухлитровый агрегат, который был форсирован до 306 лошадиных сил. Крутящий момент мотора составляет 400 Нм. Система будет работать в паре с трансмиссией автоматического типа на 7 ступеней. Водители смогут воспользоваться пятью режимами вождения. Разгон до первой сотни будет возможен всего за 4.7 секунды. Сколько будет стоить новинка — пока неясно. Очевидно, что подробности будут раскрыты на премьере.
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