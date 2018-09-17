Новый Mercedes-AMG A35 показали на тизерах

У Mercedes наверняка уже выделился особый отдел, который занимается исключительно созданием тизеров. Количество моделей концерна растет и растет и картинок, фотографий и загадочных видео нужно делать все больше и больше. Всего несколько дней назад дебютировал новый GLE, а нас уже засыпают тизерами другой новинки. Это новый член семьи, расширяющий линейку A-класса в качестве более спортивной альтернативы A250/A250 4Matic, но при этом не такой дорогой, как топовый A45. Как будто специально вертикальные изображения приоткрывают нам немного Mercedes-AMG A35, который будет предлагаться исключительно с полным приводом. Новый желтый цвет отлично смотрится на кузове горячего хетчбека с брутальными воздухозаборниками и серьезным задним антикрылом. Как и следовало ожидать от творения AMG, A35 оснащен знакомой решеткой радиатора с двумя параллельными лезвиями. В тизере видна только одна насадка на выхлоп сзади, но мы знаем, что с другой стороны есть такая же. Внутри сильных изменений не ожидается, хотя Mercedes-AMG, скорее всего, установит новые сидения с более выраженной боковой поддержкой. Накладки AMG на пороги с подсветкой окончательно дадут всем понять, что это не простой A-класс. Для Mercedes-AMG A35 подготовили 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью чуть более 300 лошадей, полный привод и, наверняка, семиступенчатый робот с двойным сцеплением. В списке обновлений должны быть также более спортивная подвеска и усиленные тормоза. Ожидается, что официальная премьера состоится в ближайшие дни, а еще A35 должны показать на автосалоне в Париже в октябре.