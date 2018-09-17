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Кросс-лифтбек Lada Granta: каким он может быть
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Кросс-лифтбек Lada Granta: каким он может быть 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
В конце августа на Московском автосалоне было представлено обновлённое семейство Гранта, включая кросс-версию универсала. Мы же в редакции «Карельские Вести» решили примерить вседорожный образ ещё одному типу кузова.
Lada Granta в кузове лифтбек выпускается с 2014 года, а в прошлом месяце прошла через рестайлинг, получив новую переднюю часть в нынешнем фирменном стиле компании. Кроме того, на Московском автосалоне был представлен концептуальный кросс-лифтбек Renault Arkana. Гранта в кросс-версии могла бы стать своего рода бюджетной альтернативой будущей новинки от Рено, которая может оказаться более чем на 300 тысяч рублей дороже модели Kaptur.
Представленный на рендерах автомобиль имеет увеличенный дорожный просвет и колёса большего размера. Кузов получил обвес, аналогичный универсалу Granta Cross: накладки из неокрашенной пластмассы на колёсные арки и пороги, а также бампера с серебристыми контрастными вставками.
Обновлённый лифтбек Granta сегодня оценивается минимум в 436 900 рублей (1.6 МТ, 87 л.с.). Самой же дорогой является 98-сильная модификация с «автоматом» в комплектации Luxe — 623 800 руб.
Кстати, недавно стартовало производство обновлённого внедорожника Lada 4×4, известны и новые цены.
По материалам: www.kolesa.ru
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