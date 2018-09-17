Peugeot анонсировал премьеру ретро-купе в Париже 

Парижский автосалон 2018 года все ближе, и, похоже, для поклонников классических европейских автомобилей Peugeot готовит настоящий сюрприз, закидывая настоящую интригу тизером, похожим на реинкарнацию прекрасного купе 504. Похоже, нас ждет возрождение переднемоторного заднеприводного автомобиля из конца 1960-х. Пока у нас есть только этот рендер, но вряд ли мы сильно удивимся, если то, что нам покажут на автосалоне в Париже, будет создано на базе потрясающего лифтбэка Peugeot 508. О том, что нечто подобное готовится, говорил в начале года Жан-Филипп Импарато, глава бренда, назвав предстоящую новинку выдающейся и радикальной. А вообще, над концептом работали целых два года (это рассказал нам Twitter компании). На сегодняшний день сложно предположить — чего будет больше — концепта или новой версии купе 504. Два года работы над концептом вряд ли будут хорошим вариантом инвестиций в эти сложные времена. Вполне возможно, Peugeot на самом деле планирует выпустить версию купе модели 508? Великолепный лифтбэк так и просит двухдверную версию, а если в нее еще добавят душу и гены модели 504, может получиться действительно отличный автомобиль. 120-й Парижский автосалон откроет свои двери в начале октября и будет здорово, если Peugeot покажет концепт полностью до его открытия. Ну а пока ждем новых тизеров с новыми деталями. Кстати, в Париже Peugeot планирует показать еще и 508 Wagon — более практичный вариант шикарного лифтбэка.