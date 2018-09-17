Ещё
Peugeot анонсировал премьеру ретро-купе в Париже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Peugeot анонсировал премьеру ретро-купе в Париже 

TopGearRussia.ru 6 минут назад
Фото: TopGearRussia.ru
Парижский автосалон 2018 года все ближе, и, похоже, для поклонников классических европейских автомобилей Peugeot готовит настоящий сюрприз, закидывая настоящую интригу тизером, похожим на реинкарнацию прекрасного купе 504. Похоже, нас ждет возрождение переднемоторного заднеприводного автомобиля из конца 1960-х. Пока у нас есть только этот рендер, но вряд ли мы сильно удивимся, если то, что нам покажут на автосалоне в Париже, будет создано на базе потрясающего лифтбэка Peugeot 508. О том, что нечто подобное готовится, говорил в начале года Жан-Филипп Импарато, глава бренда, назвав предстоящую новинку выдающейся и радикальной. А вообще, над концептом работали целых два года (это рассказал нам Twitter компании). На сегодняшний день сложно предположить — чего будет больше — концепта или новой версии купе 504. Два года работы над концептом вряд ли будут хорошим вариантом инвестиций в эти сложные времена. Вполне возможно, Peugeot на самом деле планирует выпустить версию купе модели 508? Великолепный лифтбэк так и просит двухдверную версию, а если в нее еще добавят душу и гены модели 504, может получиться действительно отличный автомобиль. 120-й Парижский автосалон откроет свои двери в начале октября и будет здорово, если Peugeot покажет концепт полностью до его открытия. Ну а пока ждем новых тизеров с новыми деталями. Кстати, в Париже Peugeot планирует показать еще и 508 Wagon — более практичный вариант шикарного лифтбэка.
TopGearRussia.ru: последние новости
Стартовали российские продажи Volkswagen Golf Новый Mercedes-AMG A35 показали на тизерах В новом BMW X2 M35i отсутствует один важный компонент
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишникам запретили снимать номера16
Гаишник запинал байкера до «условки»2
Названы лучшие дизельные автомобили 2018 года1
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение