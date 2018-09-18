Новый Lexus ES добрался до России

В нашей стране стартовали продажи нового поколения седана Lexus ES . Новинка появилась на рынке с тремя вариантами моторов и двумя — трансмиссий, с версией F Sport и целым рядом мультимедийных инноваций. Реализована на седане и новая технология защиты от угона.

Базовым мотором для седана стал 150-сильный бензиновый атмосферник, работающий вместе с 6-ступенчатым автоматом. Lexus ES 250 комплектуется 200-сильным 2,5-литровым мотором, а ES 350 — 3,5-литровым V6 мощностью 249 л.с. Два старших мотора агрегатируются новым восьмиступенчатым автоматом.

Для базового мотора предложены два варианта исполнения — Comfort и Executive, Lexus ES 250 поставляется в четырех комплектациях (добавляются версии Premium и Luxury), а седан с V6 предлагается только в двух версиях — Luxury и F Sport. Последняя отличается 19-дюймовыми колесами, аэродинамическим обвесом, спортивными креслами, алюминиевыми вставками в интерьере и некоторыми доработками по технической части. Система выбора режимов работы бортовой электроники получает помимо стандартных режимов Eco, Normal и Sport еще и режим Sport+, а подвеска становится адаптивной.

В базовую комплектацию седана включены светодиодная оптика, 17-дюймовые колесные диски, электрорегулировки для передних кресел и руля, двухзонный климат-контроль, датчик света, передние и задние парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым монитором, USB, Bluetooth и 10 динамиками, а также 7-дюймовый дисплей на приборной панели. Кроме того, уже в стандартном исполнении Lexus ES оснащается 10 подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, системой помощи на старте и системой мониторинга давления в шинах.

В списке высокотехнологичных опций значится комплекс систем безопасности Safety System+, включающий, к примеру, систему распознавания дорожных знаков, "умную" головную оптику и ассистент помощи при смене полосы. Также седан можно будет оснастить трехлинзовыми светодиодными фарами с динамическими указателями поворотов и аудиосистемой Mark Levinson с 17 динамиками. Она наделена технологией PurePlay, которая создает единое звуковое пространство и две идентичные звуковые сцены для первого и для второго рядов сидений.

Lexus ES по умолчанию будет оснащаться уникальным идентификатором L-Mark, который компания Toyota анонсировала совсем недавно. Тысячи точек диаметром 1 мм, включающих в себя уникальный PIN-код, размещаются на разных кузовных деталях и стеклах автомобиля и призваны помогать идентифицировать угнанную машину даже в случае перебитых VIN-номеров.

Седан Lexus ES седьмого поколения обойдется в нашей стране в сумму от 2 580 000 до 3 996 000 рублей в зависимости от комплектации.