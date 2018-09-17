«Убийца» BMW 5 Series от Lexus добрался до России

В России стартовали продажи бизнес-седана ES седьмого поколения, который составит конкуренцию автомобилям Audi A6, BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class. Заказы на новинку начали принимать еще в июле, теперь же автомобиль появился в автосалонах.

Новый ES можно доступен в модификации ES 200 с базовым бензиновым мотором 2 литра (150 л.с.), ES 250 с 2,5-литровым агрегатом (200 л.с.), а также в самой мощной версии ES 350 с шестицилиндровым 3,5-литровым двигателем (249 л.с.). Кроме того, на рынке доступен ES 350 F Sport, который отличается от прочих 19-дюймовыми дисками и по-спортивному оформленным салоном.

Напомним, со сменой поколения ES «переехал» на новую платформу Toyota New Global Architecture, на которой построена нынешняя Toyota Camry. Новинка подросла в габаритах: она стала на 65 мм длиннее (4976 мм), на 45 мм шире (1864 мм) и на 5 мм ниже по сравнению с предшественником. Колесная база увеличилась на 51 мм, до 2870 мм. Таким образом, ES седьмого поколения пришла на смену не только предыдущему седану, но и заднеприводному GS.

Как сообщал «Авторамблер», цены варьируются в диапазоне от 2,58 млн рублей до 3,996 млн рублей. В числе оборудования модели — жидкокристаллическая приборная панель и 8-дюймовый либо 12,3-дюймовый экраны мультимедийной системы.

Ранее стало известно, что на домашнем рынке седан поступит в продажу без традиционных боковых зеркал — их заменили на камеры, изображение с которых выводится на экраны, расположенные у передних стоек. Камеры защищены от влаги и грязи, однако пока доступны только покупателям в Японии.