Ещё
В России начались продажи нового Lexus ES
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России начались продажи нового Lexus ES 

Южный автомобиль + ещё 1 9 минут назад
Фото: Южный автомобиль
С 17 сентября все официальные дилеры «Лексус» на территории РФ начинают продажи седьмого поколения элегантного бизнес-седана Lexus ES.
Новый Lexus ES представлен на российском рынке в 3 версиях, 8 комплектациях, с 3 вариантами двигателей и двумя вариантами трансмиссий, по цене от 2 580 000 рублей до 3 996 000 рублей. Впервые в истории модели ES предлагается версия F SPORT. Новое поколение седана Lexus ES является первой моделью на российском рынке, которая будет маркироваться инновационным противоугонным идентификатором L-Mark.
На российском рынке Lexus ES седьмого поколения представлен в трех версиях — ES 200, ES 250 и ES 350. Lexus ES 200 оснащен бензиновым двигателем с рабочим объемом 1 998 куб. см (150 л. с., 192 Нм), агрегатирующимся с шестиступенчатой автоматической трансмиссией с режимом секвентального переключения передач.
На Lexus ES 250 установлен новейший двигатель с рабочим объемом 2 487 куб. см (200 л. с., 243 Нм), имеющий выдающийся для бензиновых силовых агрегатов КПД 38%. Lexus ES 350 и ES 350 F SPORT оснащаются двигателем V6 3 456 куб. см. (249 л. с.). Двигатели 2,5 л и 3,5 л работают в паре с новой восьмиступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift.
Южный автомобиль: последние новости
Купе Skoda Kodiaq GT скоро выйдет: первые живые фото Volkswagen Golf обойдется россиянам почти в 1,5 млн рублей KIA привезет в Россию убийцу Toyota Land Cruiser 200
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишникам запретили снимать номера16
Гаишник запинал байкера до «условки»2
Названы лучшие дизельные автомобили 2018 года1
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение