В России начались продажи нового Lexus ES

С 17 сентября все официальные дилеры «Лексус» на территории РФ начинают продажи седьмого поколения элегантного бизнес-седана Lexus ES.

Новый Lexus ES представлен на российском рынке в 3 версиях, 8 комплектациях, с 3 вариантами двигателей и двумя вариантами трансмиссий, по цене от 2 580 000 рублей до 3 996 000 рублей. Впервые в истории модели ES предлагается версия F SPORT. Новое поколение седана Lexus ES является первой моделью на российском рынке, которая будет маркироваться инновационным противоугонным идентификатором L-Mark.

На российском рынке Lexus ES седьмого поколения представлен в трех версиях — ES 200, ES 250 и ES 350. Lexus ES 200 оснащен бензиновым двигателем с рабочим объемом 1 998 куб. см (150 л. с., 192 Нм), агрегатирующимся с шестиступенчатой автоматической трансмиссией с режимом секвентального переключения передач.

На Lexus ES 250 установлен новейший двигатель с рабочим объемом 2 487 куб. см (200 л. с., 243 Нм), имеющий выдающийся для бензиновых силовых агрегатов КПД 38%. Lexus ES 350 и ES 350 F SPORT оснащаются двигателем V6 3 456 куб. см. (249 л. с.). Двигатели 2,5 л и 3,5 л работают в паре с новой восьмиступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift.