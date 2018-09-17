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Шесть самых мощных тракторов
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Шесть самых мощных тракторов 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
«Мотор.ру» составил рейтинг шести самых мощных тракторов. Публикуем краткие характеристики на каждого участника рейтинга.
Fendt 1050 Vario. Эта модель получила звание «Лучший трактор 2016 года» в Европе и золотую медаль польской выставки Polagra-Premiery. Трактор обладает 12,4-литровым мотором MAN, который развивает 519 лошадиных сил. Трактор выдерживает любые нагрузки и очень устойчив. За высокое качество трактора придется отдать и высокую сумму — даже бывший в употреблении трактор стоит от 21 млн рублей. Claas Xerion 5000. Несмотря на компактный внешний вид, под капотом этой модели скрывается 12,5-литровый мотор Caterpillar C13, который выдает 487 лошадиных сил. Кратковременно мощность можно повысить до 524 сил. Фермеры, работающие на этом тракторе, заметили у него только два недочета: дорогостоящее оборудование, которое приходится проводить самому после истечения гарантийного срока и высокая цена — около 25 млн рублей за трактор. John Deere 9620RX. Самый мощный трактор этой фирмы внешне выглядит довольно агрессивно, но при этом техника оказывает минимальное давление на грунт. Это достигается с помощью тележек с одной ведущей шестерней и четырьмя роликами, а также мощностью как у суперкаров: 15-литровый двигатель Cummins QSX15 развивает 620 лошадиных сил. Благодаря данным GPS трактор проходит точные параллельные пути, упрощая работу оператора. Официально трактор в России не продается, а в странах ближайшего зарубежья он стоит от 30 миллионов рублей — такую сумму придется выложить за б/у машину с небольшим пробегом. New Holland T9.670. Машина имеет широкое шасси со сдвоенными колесами и 12,7-литровый двигатель FPT Cursor 13 с мощностью в 670 лошадиных сил. Трактор оснащается «полезным автопилотом», который позволяет проводить аккуратные параллельные проходы на полях, а также регулировку давления в контурах гидравлической системы, что позволит работать с разными плугами. Цены доступны только по запросу, но подобный трактор может быть оценен в 28-30 млн рублей. Case IH Quadtrac 620. Этот трактор является самым мощным серийным трактором в мире. Номинальная мощность в обычном рабочем режиме составляет 620 сил, максимальная мощность доходит до 682 лошадиных сил. Трактор при работе не уплотняет грунт благодаря широким тракам, заменяющим колеса. Стоит такая мощная машина в районе 30 млн рублей. Big Bud 747. Самый большой сельскохозяйственный трактор в мире был выпущен в 1977 году. 16-цилиндровый Detroit Diesel 16V92T с двумя турбонагнетателями и двумя компрессорами развивает 1100 лошадиных сил в своей последней версии, а изначально модель развивала мощность до 760 лошадиных сил. У Big Bud 747 есть несколько преемников, которые уступают ему по мощности и размерам, но 747 модель единственная в мире. В последнее время он практически бездействует, лишь изредка выезжая на тематические мероприятия из музея в Кларионе (штат Айова).
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