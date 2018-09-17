В России стартовали продажи нового Range Rover

Внедорожник образца 2019 в нашей стране оценен минимум в 7 млн 8 тыс. рублей.

Land Rover впервые представил новый Range Rover в 2017-м на в Лондоне на мероприятии, специально посвященном этому событию.

Самое главное новшество — появление гибридной версии «Рендж Ровера» — P400e, с возможностью подзарядки от обычной бытовой розетки. На электротяге он способен преодолеть 51 километр.

Экстерьер новинки от предшественника отличает другая головная оптика с измененными секциями светодиодных ходовых огней, подрихтованная радиаторная решётка и Интерьер выдержан в стиле рестайлингового «Рендж Ровер Спорт». В списке оборудования: новый круиз-контроль, в который интегрирована система Stop & Go, способная останавливать или запускать машину в случае срабатывания соответствующих датчиков. Также у автомобиля имеется функция контроля полосы движения, ориентированная на разметку или впереди идущее транспортное средство.