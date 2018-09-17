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УАЗ начнет продавать свои пикапы в Италии
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УАЗ начнет продавать свои пикапы в Италии 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель…
Завод официально объявил не только о получении ОТТС на УАЗ Пикап, но и об аудите производства, проведенном специалистами итальянского Министерства транспорта и инфраструктуры. Утверждается, что в ходе аудита завод никаких замечаний не получил, а это означает, что УАЗы соответствуют требованиям качества, предъявляемым в странах Евросоюза.
Пока ульяновцы собираются распродать в Италии партию в тысячу пикапов. Машины будут поставляться оснащенными «родным» бензиновым мотором ЗМЗ объемом 2,7 л, но в Италии силовую установку дополнят оборудованием, которое позволит пикапам работать не только на бензине, но и на сжиженном газе.
Предполагается, что отношения с итальянскими дистрибьюторами будут со временем расширены — адаптировать к итальянскому рынку планируется не только пикап, но и УАЗ «Патриот», и УАЗ «Профи» (правда, пока тоже ограниченными партиями). Стоит отметить, что отношения завода с Италией имеют давнюю историю: классические ульяновские внедорожники поставлялись в эту страну еще с 60-х годов прошлого века, а общие объемы экспорта достигают 13 000 машин.
Руководство завода, впрочем, рассчитывает, что сертификация внедорожников в Италии позволит УАЗу начать продажи своих автомобилей и в других странах Евросоюза, причем уже без ограничения по количеству.
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