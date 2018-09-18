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Обновленный китайский Geely Emgrand 7‍ появился в России
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Обновленный китайский Geely Emgrand 7‍ появился в России 

Мир24 + ещё 5 1 час назад
Фото: Мир24
В России стартуют продажи обновленного китайского седана Geely Emgrand. Автомобиль после рестайлинга изменился внешне и прибавил в габаритах, став выше на 9 мм. Багажное отделение осталось прежним — 680 литров, пишут СМИ.
Экстерьер обновился не полностью: переработаны были радиаторная решетка и бамперы. Интерьер преобразился заметнее: сидения из эко-кожи стали более эргономичными, усовершенствован 4,2-дюймовый TFT-дисплей бортового компьютера, который показывает состояние всех систем автомобиля: пробег, температуру масла в двигателе и расход топлива.
Помимо всего прочего, машина оснащена современным мультимедийным комплексом с 8-дюймовым ЖК-дисплеем и новым многофункциональным рулевым колесом.
Моторную линейку представят полуторалитровый и 1,8-литровый бензиновые двигатели. Известно, что максимальная скорость авто будет достигать 185 км/ч. Крутящий момент составляет 170 Нм.
Сколько будет стоить машина и в какой комплектации можно будет ее приобрести, станет известно в ближайшее время.
Напомним, публичная премьера Geely Emgrand 7 состоялась в конце августа на Московском международном автосалоне, где было представлено пять новых автомобилей компании.
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