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В продажу в России выходит седан Geely Emgrand 7
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В продажу в России выходит седан Geely Emgrand 7 

Daily-Motor + ещё 6 14 минут назад
Фото: Daily-Motor
На российский автомобильный рынок выходит обновленная версия седана Geely Emgrand 7. Китайская 4-дверка в рестайлинге была показана в рамках Московского автомобильного салона 2018 года в конце августа.
В сравнении со своим предшественником новый Emgrand 7 сохранил размеры длины и ширины, но стал несколько выше, прибавив 9 мм. Теперь его габариты: длина 4631 мм, ширина — 1789 мм, высота — 1479 мм. Объем багажника равен 680 литрам.
Приводит в движение новинку 1,8-литровый мотор для более дорогих версий и 1,5-литровый для базовых. О мощности этих бензиновых агрегатов пока информации нет.
Дизайн нового Geely Emgrand получил небольшие доработки, в частности модернизированную решетку радиатора и другие бамперы. В интерьере появились более эргономичные сиденья, отделка из эко-кожи, а также усовершенствованный дисплей бортового компьютера размером 4,2-дюйма. Его научили отображать текущее состояние всех систем автомобиля (пробег, температуру масла в моторе, текущий расход топлива). Также для покупателей этой модели будет доступна новая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и мультируль.
Цены на новинку должны объявить со дня на день. Первые автомобили уже поступили в распоряжение дилеров Geely в РФ.
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