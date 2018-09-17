Официальное фото нового Mitsubishi L200: обещано новое поколение, а не рестайлинг

Японская марка распространила изображение кардинально преобразившегося пикапа. Как и ожидалось, внешний облик модели выполнили в стиле последних новинок марки — кроссвэна Xpander и «паркетника» Eclipse Cross.

Премьеру грузовика с новым дизайном приурочили к юбилею пикапа: модель под названием Forte дебютировала в Японии сорок лет назад, в 1978-м, экспортные названия –Mitsubishi Truck и L200. Пикап актуального, уже пятого поколения, был представлен в 2014-м, к тому времени за ним закрепились два имени — L200 (под ним модель продают в России) и Triton. Теперь на подходе новый грузовик, правда, до конца пока непонятно, как его будут позиционировать — в качестве модели шестой генерации или все же как рестайлинговый автомобиль.

В релизе российского офиса Mitsubishi никакой двусмысленности нет: «в ближайшее время будет представлен пикап нового поколения». Однако в штаб-квартире компании не столь прямолинейны — в сообщении глобального офиса говорится о том, что Mitsubishi скоро продемонстрирует «будущее» модели.

Как бы то ни было, спереди L200 преобразился кардинально: пикап получил двухъярусную светодиодную оптику и массивный бампер в фирменном икс-стиле Dynamic Shield, как у «паркетника» Eclipse Cross и кроссвэна Xpander.

Технические характеристики новинки пока не раскрываются, впрочем, как и дата и место премьеры грузовика. Кстати, пикап производят в Таиланде, а в ноябре в этой стране откроется международный автосалон. Впрочем, не исключено, что онлайн-презентация нового L200 пройдет раньше.

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По материалам: www.kolesa.ru