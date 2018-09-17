В Подмосковье растут продажи новых автомобилей

В Подмосковье растут продажи новых автомобилей Автомобильные продажи на рынке Московской области выросли в августе этого года на 18,4% и составили 11 937 ед. авто, сообщают в «Автостат Инфо». Годом ранее здесь был реализован 10 081 легковой автомобиль.

Согласно подсчетам аналитиков, на подмосковном рынке в августе на 20,8% увеличились продажи новых иномарок (до 10 926 ед.). В то же время в сегменте машин российских марок наблюдался спад на 2,2% (продано 1011 авто).

Лидером продаж на авторынке Подмосковья в августе стала KIA . Корейская марка увеличила объем реализованных машин на 26% и продала 2384 ед. авто. В тоже время Hyundai прибавил в продажах 24,8%, реализовал 1567 машин и вышел на второе место в рейтинге. А третьим по количеству проданных в августе машин в Подмосковье стал Renault — 1127 ед. авто (+21,4%). LADA заняла здесь только четвертое место — 951 проданный автомобиль (-1,8%). А закрыла первую «пятерку» марка Skoda , которая продала на рынке Московской области 772 автомобиля, что оказалось на 38,6% больше прошлогоднего результата.

В августе 2018 года самым востребованным автомобилем у покупателей в Московской области был KIA Rio . Эта модель разошлась на местном рынке в количестве 959 ед., что оказалось на 4% выше уровня прошлогодних продаж (923 авто). Вторым стал седан Hyundai Solaris . Спрос на эту модель сократился в отчетный месяц на 11,7%, а продажи снизились соответственно с 618 до 546 ед. На третье место в рейтинге среди моделей вышел кроссовер Hyundai Creta . Покупатели в Подмосковье в августе этого года купили 461 такой автомобиль, — это на 35,2% больше, чем годом ранее (341 ед.). В топ-5 самых востребованных моделей авторынка Московской области в августе вошли Renault Kaptur (422 авто, +45,5%) и Skoda Rapid (398 ед., +49%).

За прошедшие восемь месяцев авторынок Московской области показал 17-процентный прирост. Согласно данным «Автостат Инфо», с января по август здесь было продано 86 152 новых авто, а годом ранее — 73 707 ед.