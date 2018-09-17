Ещё
В Подмосковье растут продажи новых автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье растут продажи новых автомобилей 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
В Подмосковье растут продажи новых автомобилей Автомобильные продажи на рынке Московской области выросли в августе этого года на 18,4% и составили 11 937 ед. авто, сообщают в «Автостат Инфо». Годом ранее здесь был реализован 10 081 легковой автомобиль.
Согласно подсчетам аналитиков, на подмосковном рынке в августе на 20,8% увеличились продажи новых иномарок (до 10 926 ед.). В то же время в сегменте машин российских марок наблюдался спад на 2,2% (продано 1011 авто).
Лидером продаж на авторынке Подмосковья в августе стала KIA. Корейская марка увеличила объем реализованных машин на 26% и продала 2384 ед. авто. В тоже время Hyundai прибавил в продажах 24,8%, реализовал 1567 машин и вышел на второе место в рейтинге. А третьим по количеству проданных в августе машин в Подмосковье стал Renault — 1127 ед. авто (+21,4%). LADA заняла здесь только четвертое место — 951 проданный автомобиль (-1,8%). А закрыла первую «пятерку» марка Skoda, которая продала на рынке Московской области 772 автомобиля, что оказалось на 38,6% больше прошлогоднего результата.
В августе 2018 года самым востребованным автомобилем у покупателей в Московской области был KIA Rio. Эта модель разошлась на местном рынке в количестве 959 ед., что оказалось на 4% выше уровня прошлогодних продаж (923 авто). Вторым стал седан Hyundai Solaris. Спрос на эту модель сократился в отчетный месяц на 11,7%, а продажи снизились соответственно с 618 до 546 ед. На третье место в рейтинге среди моделей вышел кроссовер Hyundai Creta. Покупатели в Подмосковье в августе этого года купили 461 такой автомобиль, — это на 35,2% больше, чем годом ранее (341 ед.). В топ-5 самых востребованных моделей авторынка Московской области в августе вошли Renault Kaptur (422 авто, +45,5%) и Skoda Rapid (398 ед., +49%).
За прошедшие восемь месяцев авторынок Московской области показал 17-процентный прирост. Согласно данным «Автостат Инфо», с января по август здесь было продано 86 152 новых авто, а годом ранее — 73 707 ед.
«Автостат Инфо»: последние новости
KIA показала спортивную модификацию нового Ceed Московский рынок автомобилей с пробегом в августе На долю минивэнов пришлось более трех процентов от августовских продаж на авторынке РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение