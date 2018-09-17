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Появились новые данные про Suzuki Vitara
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Появились новые данные про Suzuki Vitara 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Обновлённый автомобиль Suzuki Vitara уже доступен в некоторых странах Старого света. Как сообщается, новинка получила видоизменённый дизайн, а также обновлённую моторную гамму.
Впервые о внешности нового паркетника стало известно ещё в середине лета этого года. Изюминкой модели стала видоизменённая радиаторная решётка с клиньями вертикальной ориентации. Кроме того, изменились «внутренности» задних фонарей. В продажу вышли автомобили в расширенной палитре.
Что касается салона, то в нём расположена инновационная приборная доска цифрового типа, а также появилась оригинальная обшивка кресел и подложка у часов, которые располагаются возле дефлектора обдува. В базовую комплектацию входят системы для предотвращения стекленея, мониторинг слепых зон, функция для запуска экстренного торможения, а также многое другое.
Главной же особенностью обновлённого паркетника является расширение моторной гаммы двигателем объёмом в 1 литр и мощностью в 112 лошадиных сил. Ему альтернативой может быть установлен мотор объёмом в 1.4 литра с отдачей в 140 лошадиных сил. Что касается двигателей на тяжёлом топливе, то, похоже от него компания избавилась.
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