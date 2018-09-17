Mitsubishi опубликовала первые фотографии обновленного L200

Компания Mitsubishi распространила первое изображение обновленного L200. Судя по фотографии, пикап получит измененную переднюю часть кузова в фирменном стиле Dynamic Shield с узкой оптикой, новой решеткой радиатора и крупным блоком противотуманных фар, как у кроссовер Eclipse Cross.

По предварительной информации, ревизии также подвергнутся бамперы и салон L200. Гамма двигателей, вероятно, останется без изменений: пикап по-прежнему будут оснащать бензиновым двигателем 2.4 мощностью 132 лошадиных силы, 181-сильным дизелем объемом 2,4 литра или 2,5-литровым мотором в разных степенях форсировки (110, 128, 136 или 178 сил). Сочетаться двигатели будут с пяти— или шестиступенчатой «механикой», а также пятиступенчатым «автоматом».

Mitsubishi L200 будет предлагаться с двумя вариантами трансмиссий: подключаемым полным приводом Easy Select без межосевого дифференциала или более продвинутым Super Select с тремя дифференциалами и четырьмя режимами работы.

В России пикап L200 текущего пятого поколения доступен в пяти комплектациях по цене от 1 809 000 рублей.